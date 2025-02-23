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Донецкая группа новостей

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Однажды мужчина спас эту выдру и сопровождал её на протяжении всего процесса реабилитации, после чего выпустил обратно в природу

Однажды мужчина спас эту выдру и сопровождал её на протяжении всего процесса реабилитации, после чего выпустил обратно в природу

Однажды мужчина спас эту выдру и сопровождал её на протяжении всего процесса реабилитации, после чего выпустил обратно в природу И теперь зверёк навещает своего спасителя каждый раз, когда он приходит на озероVideo: red_vid_1740301880.

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