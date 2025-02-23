Однажды мужчина спас эту выдру и сопровождал её на протяжении всего процесса реабилитации, после чего выпустил обратно в природу И теперь зверёк навещает своего спасителя каждый раз, когда он приходит на озероVideo: red_vid_1740301880.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии