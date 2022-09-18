Фото Лохнесского чудовища: новые подробности о том, что на самом деле запечатлели фотографы

В 2020 году фотография, на которой изображено загадочное существо, плавающее в озере Лох-Несс, вызвала новую волну интереса к Несси — длинношеему подобному плезиозавру существу, которое, согласно слухам, живет в темных и загадочных глубинах озера.
В 2020 году фотография, на которой изображено загадочное существо, плавающее в озере Лох-Несс, вызвала новую волну интереса к Несси — длинношеему подобному плезиозавру существу, которое, согласно слухам, живет в темных и загадочных глубинах озера.
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