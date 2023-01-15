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Инспекторы ВАИ в Забайкальском крае провели профилактическую акцию по безопасности дорожного движения

Инспекторы ВАИ в Забайкальском крае провели профилактическую акцию по безопасности дорожного движения

Проведение данных мероприятий было направлено на пропаганду соблюдения правил дорожного движения военными водителями, а также военнослужащими – владельцами личного автотранспорта с целью недопущения дорожно-транспортных происшествий в зимнее время.

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