Супер простую и супер быструю в изготовлении антенну из коаксиального кабеля для приема каналов цифрового телевидения можно сделать своими руками минут за 5.
Антенна из кабеля для цифрового ТВ за 5 минут
Комментарии
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BaTaNya
А нового что? Стоит подобная уже лет 15. Точнее не стоит, а висит на стене рядом с окном. Берет все каналы, что есть. Цифровые, нецифровые...
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2 д.
B
BaTaNya
Приезжайте, посмотрите, проверьте
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2 д.
Ivanna Repina
причем зде слово цифрового🙄🙄🙄 обычный антенный кабель
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2 д.
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