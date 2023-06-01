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Медики сообщили о стабилизации состояния режиссера Глеба Панфилова и отключении его от ИВЛ

Медики сообщили о стабилизации состояния режиссера Глеба Панфилова и отключении его от ИВЛ

Состояние госпитализированного с инсультом режиссера Глеба Панфилова стабилизировалось. Медики сняли народного артиста РСФСР с аппарата ИВЛ.

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