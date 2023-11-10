Самолет Ан-2 пропал в небе над Чукоткой

Самолет Ан-2, перевозивший груз, не вышел на связь по времени посадки в районе Чукотки. На поиски пропавшего самолета был отправлен вертолет МИ-8ГП ЧАО «Чукотавиа» со спасателями, сообщили в пресс-службе окружного главка МЧС РФ.