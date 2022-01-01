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Используйте эти 6 советов в питании, чтобы быть здоровым

Используйте эти 6 советов в питании, чтобы быть здоровым

Каждый, наверное, знает, когда заболеваешь простудой или гриппом, нужно есть больше витамина «С», не так ли? Не говорит ли это Вам о том, что здоровье связано с нашим питанием? Тогда давайте попробуем сегодня разобраться насколько тесно связаны здоровье и питание, как надо правильно питаться чтобы быть здоровым … Кстати, было ли у вас такое, когда вам отдых совсем не отдых, когда вы больны? Или представьте, например, вам выступать перед людьми или сдавать экзамен, а у вас болит живот и вы не можете слезть с «очка», грубо говоря… Ну, понятно наверное … То есть, можно сказать, что наше здоровье и питание не разрывны! Даже, если мы не можем контролировать, какие вирусы или бактерии цепляются к нам, мы можем дать нашей иммунной системе больше шансов на предотвращение некоторых болезней.

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