Себердән татар теле мөгаллиме иң яхшы туган тел укытучысы исеме өчен көрәшә

Төмән өлкәсенең Кучайлан мәктәбе татар теле һәм әдәбияты укытучысы Тәнзилә Тимканова бу көннәрдә Липецк шәһәрендә узучы V «Иң яхшы туган тел һәм әдәбият укытучысы – 2026» Бөтенроссия һөнәри бәйгесендә Тубыл округын һәм бөтен Төмән өлкәсен тәкъдим итә.
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