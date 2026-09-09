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Себердән татар теле мөгаллиме иң яхшы туган тел укытучысы исеме өчен көрәшә

Себердән татар теле мөгаллиме иң яхшы туган тел укытучысы исеме өчен көрәшә

Төмән өлкәсенең Кучайлан мәктәбе татар теле һәм әдәбияты укытучысы Тәнзилә Тимканова бу көннәрдә Липецк шәһәрендә узучы V «Иң яхшы туган тел һәм әдәбият укытучысы – 2026» Бөтенроссия һөнәри бәйгесендә Тубыл округын һәм бөтен Төмән өлкәсен тәкъдим итә.

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