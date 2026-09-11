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Царьград

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Потерял всё, включая здоровье: Релокант уже не плачет - просто воет. А Россия никак не разваливается

Потерял всё, включая здоровье: Релокант уже не плачет - просто воет. А Россия никак не разваливается

Релокант профессор Лебединский (Александр Лебединский) прославился в поздние девяностые. А потом, как иные отечественные "звёзды", отправился искать счастья на чужбине, встав в позу "политического страдальца".

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