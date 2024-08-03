Анна Семенович рассказала об отдыхе в Турции с любовником

А Кудасов

Для всестороннего отдыха, для исключения как бы чего недополучить в виду упавшего спроса на её прелести, она "и в Тулу с самоваром". А самовар её видать специалист по секонд хенду ради халявы. Каково её муженьку с долгами рассчитываться, которого она даже так обула.