Анна Семенович сейчас находится на отдыхе в Турции со своим женатым возлюбленным, бизнесменом из Германии.
Анна Семенович рассказала об отдыхе в Турции с любовником
Комментарии
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А Кудасов
Для всестороннего отдыха, для исключения как бы чего недополучить в виду упавшего спроса на её прелести, она "и в Тулу с самоваром". А самовар её видать специалист по секонд хенду ради халявы. Каково её муженьку с долгами рассчитываться, которого она даже так обула.
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17 час.
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