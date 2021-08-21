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Сергей Слободчук о причинах метаний в команде Зеленского и о войне против всех: Бумеранг вернётся

Ни у одного из украинских президентов не было столько власти, сколько есть у Владимира Зеленского. Что бы кто ни говорил, но ему совершенно незачем распускать парламент и идти на досрочные выборы, считает политический консультант Сергей Слободчук - Сергей, ряд экспертов указывают, что репрессии власти против оппозиции могут быть связаны с тем, что осенью возможны социальные волнения в связи с ростом тарифов, да и множество других проблем у людей появится… Кто-то говорит даже о возможных досрочных выборах.

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