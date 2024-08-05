53-летняя телезвезда ответила на критику ее фото в купальниках

Американская телезвезда и бизнесвумен Бетенни Франкель ответила на критику фото в купальниках. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).