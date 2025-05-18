Супермодель Ирина Шейк выложила фото в абсолютно прозрачном платье

Супермодель Ирина Шейк вышла на публику в "голом" платье. Манекенщица опубликовала фото в Instagram. 39-летняя Ирина Шейк позировала перед камерой в черном облегающем абсолютно прозрачном платье, под которое надела белье в тон.
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