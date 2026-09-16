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Thom Browne превратил показ сезона весна-лето 2027 в путешествие в страну насекомых

В центре показа Thom Browne в The Shed появился гигантский кокон, из которого во все стороны тянулись зелёные стебли и листья.

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