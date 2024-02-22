Эксперты признают законной конфискацию активов России на Западе

Bloomberg: эксперты признали законной конфискацию российских активов Западом По мнению западных экспертов, конфискация не противоречит международному праву, так как Россия нарушила его фундаментальные основы.
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