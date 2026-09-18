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«Мне плевать на ваши запреты — моя дочь будет ходить в школу в хиджабе»: переехавшая в Москву таджичка очень недовольна новыми правилами.

«Мне плевать на ваши запреты — моя дочь будет ходить в школу в хиджабе»: переехавшая в Москву таджичка очень недовольна новыми правилами.

Россия — многонациональная страна, где бок о бок живут представители разных народов и культур. Но при этом наша страна является светским государством.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Валентин Воробьев
Валентин Воробьевизменено

Ой ой ой, я плакалЪ, но читать до конца не стал - не надо долго и скучно бла бла бла, читать не будем. Лучше уезжайте назад туда где ты родилась, недовольная! Там бы  точно и пригодилась со своим аллахом и хиджабом.

Профиль пользователя Стэйси
Стэйси

Очередной плаксивый пасквиль на тему дома ТАК хорошо ...но я всё равно останусь в стране, где так плохо и ей и дочке ...короче ежик ел кактус, плакаль, но всё равно ел. Да её домой пинками не выпнешь. Здесь пособия, льготы, места в школах и садиках, бесплатная медицина. Дома статус второсортной второй или пятой жены. С нагуленном ребёнком у неё шансов нет. Домой к местным "красавцам". Не нравится, уезжай и не возвращайся

Профиль пользователя Валентина Литвяк
Валентина Литвяк

Вонючие, наглые  замоташки, до чего же гадкие и мерзкие. Видеть их не могу. Само появление этих ублюдков в России противоестественно.Это насилие, наших же чиновников над русскими. Видимо сами чиновники неруси и выруси, пролезшие во власть, не иначе.

Профиль пользователя Халиуллина Лена
Халиуллина Лена

Как Малика,живя в горном ауле могла так хорошо излагать свои мысли на русском языке???
Что бы я посоветовала ей?
Дорогая ,у тебя должно быть много родни,езжайка ты домой,тем более брак твой фиктивный,и в любой момент ты можешь лишится российского гражданства.
У тебя на родине можно носить религиозную одежду? Имомали Рахмон хиджабы запретил.
Там даже бороды под запретом,а в России таджики бороды отращиват,едут на родину и бороду сбривают.
Домой,на свою родину,будешь в школе русский язык преподавать,и за дочку,самое главное ,бояться не будешь