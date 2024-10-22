Титанический сдвиг! На Западе стали задавать правильные вопросы об интересах России

Алексей Тан

А Американцам.. ни Украина ни Крым и ДАРОМ не нужны!!! а вот представителям иудейского Уолл стрит... а вот о Украине и всём Черноморском побережье.... они (евреи)... с 1917-ого года... мечтали и рассчитывали!!! а так же делали попытки... в ту же ВОВ.... и у Сталина вопросы ставили... .