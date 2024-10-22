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Титанический сдвиг! На Западе стали задавать правильные вопросы об интересах России

Титанический сдвиг! На Западе стали задавать правильные вопросы об интересах России

Майор Гром Совсем недавно в «Вашингтон Пост» вышла очень интересная статья, которая прошла почти совсем незамеченной у нас в информационном пространстве, может потому, что она очень длинная, а наши информационщики привыкли читать лишь коротенькие посты, но это так, конечно, небольшое юмористическое отступление перед серьёзным чтением.

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Комментарии
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Алексей Тан
А Американцам.. ни Украина ни Крым и ДАРОМ не нужны!!! а вот представителям иудейского Уолл стрит... а вот о Украине и всём Черноморском побережье.... они (евреи)... с 1917-ого года... мечтали и рассчитывали!!! а так же делали попытки... в ту же ВОВ.... и у Сталина вопросы ставили... .
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