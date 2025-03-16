Это хуже, наверное, даже страшной нашей Блокады. Умирать в одиночестве от голода и холода, на оккупированной врагом территории, на старости лет.
Читая это прощальное письмо-дневник, невозможно не думать о том, что пережила несчастная женщина. Какими были её последние дни
Комментарии
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Иван Иваныч
Ну да, очередные либерастические подтасовки, вечно "народ не тот", оболганный, оболваненный, ограбленный, но, как не странно, отдающий свои жизни за Россию. А народ был за Союз. За Союз во всех республиках голосовали. Учитывая идеологию в то время- исключали только слово Социалистических. А фото- с российского майдана ЕБеНЯ - с подельниками беснуется,все морды в его окружении- известные "реформаторы" от слова- "вор", а части людей за участие платили, всё как в-на Украине. Народ он не на площадях в столицах беснуется, на на периферии, далеко от той же Москвы живёт, сильно за пределами Садового кольца, а что касается СССР, то еще и в четырнадцати регионах, за тысячи километров от РСФСР.
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10 час.
Aleksandr Sobolev
Где я написал что "нард не тот? ГДЕ? 😆 ((Что такое - Декларация о Суверенитете РСФСР? Что такое Суверенитет? Ответ, пожалуйста!!
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9 час.
Aleksandr Sobolev
((А вот голосование в Высший Ограниченной Государственной власти - в Учредительное Собрание России в ноябре 1917 года! 😆 Ой, Народ то был против мерзких большевиков и проголосовал за правых эсеров - крестьянскую монархическую партию! Поганые большевики законный парламент ВЫБРАННЫЙ НАРОДОМ - разогнали, все другие партии запретили а недовольных уничтожали - большевики пришли к власти в результате вооруженного переворота (МАЙДАНА!) террора, репрессий и убийств! ВЫВОД? А он прост - советская власть это мерзкое незаконное оккупационное образование, а СССР незаконное государство! 😎 (((КСТАТИ ОБ ЭТОМ НАМ ГОВОРИТ И КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - Судья Конституционного суда Константин Арановский назвал Советский Союз «незаконно созданным государством» и заявил, что Российская Федерация не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти. По его мнению, Россия должна обладать конституционным статусом государства, «непричастного к тоталитарным преступлениям». Такие заявления содержатся в мнении судьи по одному из свежих решений КС. Господин Арановский подчеркнул, что современное российское государство было создано не как преемник Советского Союза, а «вместо и против» него. При этом судья уверен, что Россия должна возмещать вред, причиненный СССР,— но не как наследник государства-виновника, а «с верой в правду, из положительной ответственности и по милосердию». ✌️
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9 час.
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