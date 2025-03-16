Читая это прощальное письмо-дневник, невозможно не думать о том, что пережила несчастная женщина. Какими были её последние дни

Иван Иваныч Ну да, очередные либерастические подтасовки, вечно "народ не тот", оболганный, оболваненный, ограбленный, но, как не странно, отдающий свои жизни за Россию. А народ был за Союз. За Союз во всех республиках голосовали. Учитывая идеологию в то время- исключали только слово Социалистических. А фото- с российского майдана ЕБеНЯ - с подельниками беснуется,все морды в его окружении- известные "реформаторы" от слова- "вор", а части людей за участие платили, всё как в-на Украине. Народ он не на площадях в столицах беснуется, на на периферии, далеко от той же Москвы живёт, сильно за пределами Садового кольца, а что касается СССР, то еще и в четырнадцати регионах, за тысячи километров от РСФСР.

Aleksandr Sobolev Где я написал что "нард не тот? ГДЕ? 😆 ((Что такое - Декларация о Суверенитете РСФСР? Что такое Суверенитет? Ответ, пожалуйста!!