Начну, пожалуй, с отношения куян. Есть один абсолютно типичный, разумеется, понаехавший образец среди знакомых по работе.
Киев - Видение происходящего отсюда, отношение к нему куян
Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
А есть соплежуи, которые до сих пор жалеют бандеропадаль и ее опорос...
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20 час.
Nikolay Komunadototznaet
Думал что текст будет про обстановку в Киеве, а вместо этого понеслось про конгрессы, латинскую Америку, 60 миллиардов и прочую геополитику. Жаль потраченного времени)
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20 час.
чД
человек Дубов
Неделю назад смотрел в ютубе обстановку в куеве, ходят медленно как плотно от обедавшие, жаль адрес не сохранил, но думаю там много такого в ютубе.
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17 час.
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