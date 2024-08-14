Киев - Видение происходящего отсюда, отношение к нему куян

ВВ Владимир Витковский А есть соплежуи, которые до сих пор жалеют бандеропадаль и ее опорос...

Nikolay Komunadototznaet Думал что текст будет про обстановку в Киеве, а вместо этого понеслось про конгрессы, латинскую Америку, 60 миллиардов и прочую геополитику. Жаль потраченного времени)