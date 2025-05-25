Путин сравнил погибших героев СВО с Матросовым и Гастелло

Пожертвовавшие своими жизнями ради спасения боевых товарищей участники специальной военной операции совершили подвиги, как закрывший собой амбразуру вражеского дзота Александр Матросов и протаранивший колонну фашистских войск летчик Николай Гастелло.
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