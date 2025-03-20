«Сбилось дыхание»: 7-летняя дочь умершего хоккеиста Малыхина попала в больницу

Маленькая дочь хоккеиста Малыхина попала в больницу, узнав от мамы о гибели папы Мама рассказала девочке правду, после чего у ребёнка началась сильная истерика и сбилось дыхание — пришлось экстренно госпитализировать.
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