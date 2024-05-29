Театр абсурда
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Театр абсурда

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Так ли уж мала Новая Каледония, в которой проходят протесты против Франции?

Так ли уж мала Новая Каледония, в которой проходят протесты против Франции?

Про Новую Каледонию иногда можно услышать, что это такой «островок» в Тихом океане и что «подавить» тамошний бунт французскому спецназу будет довольно просто.

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