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Аргументы и Факты

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FT: Зеленский мог уволить Федорова из-за блокировок госзакупок

FT: Зеленский мог уволить Федорова из-за блокировок госзакупок

Владимир Зеленский мог уволить Михаила Федорова с поста главы Минобороны Украины из-за блокирования попыток передать выгодные контракты на госзакупки привилегированным компаниям, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

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