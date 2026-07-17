FT: Зеленский мог уволить Федорова из-за блокировок госзакупок

Владимир Зеленский мог уволить Михаила Федорова с поста главы Минобороны Украины из-за блокирования попыток передать выгодные контракты на госзакупки привилегированным компаниям, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
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