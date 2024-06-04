В комитете конгресса США одобрили законопроект о санкциях против МУС

Процедурный комитет палаты представителей конгресса в понедельник одобрил законопроект, предусматривающий возможность введения США санкций в отношении Международного уголовного суда (МУС) за проведение им разбирательств в отношении Вашингтона и союзников.
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