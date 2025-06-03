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"Известия": в РФ урожай картофеля ожидается на уровне 7,5 млн т в 2025 году

"Известия": в РФ урожай картофеля ожидается на уровне 7,5 млн т в 2025 году

Урожай картофеля в 2025 году может вырасти на 250 тыс. т по сравнению с предыдущим. Об этом "Известиям" рассказал исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз) Алексей Красильников.

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