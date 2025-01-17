В Банке России сделали заявление о «заморозке» счетов вкладчиков

В Банке России заявили о том, что никакой «заморозки» вкладов россиян не планируется, поскольку подобные действия являются грубейшим нарушением прав граждан и компаний распоряжаться своими активами, сообщает PRIMPRESS.
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