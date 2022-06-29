Мэр Кемерова показал горожанам чугунные ножки

Глава Кемерова Илья Середюк опубликовал в своём телеграм-канале фотографии парковых светильников и садовых диванов на чугунных ножках, которые будут установлены после завершения реконструкции на обновлённой аллее улицы Кирова в центре города.
Глава Кемерова Илья Середюк опубликовал в своём телеграм-канале фотографии парковых светильников и садовых диванов на чугунных ножках, которые будут установлены после завершения реконструкции на обновлённой аллее улицы Кирова в центре города.
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