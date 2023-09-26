ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Свежие комментарии

  • Татьяна Курочкина
    Это от осознания "исключительности" что-ли.....⁉️Мозги жиром заплыли.........(если они у тамошних военных были...)🤭�...Российские танкис...
  • Игорь
    Российские танкис...
  • Татьяна Курочкина
    Да-а-а-а-а...уж ‼️‼️‼️ НУ ТУПЫ-Ы-Ы-ЫЕ ‼️‼️‼️‼️🤦Российские танкис...

"Более года ищут и не могут найти ответственного - вопрос просто "замылили", - возмущение депутата Журавлева осталось без ответа

"Более года ищут и не могут найти ответственного - вопрос просто "замылили", - возмущение депутата Журавлева осталось без ответа

Politiki.net Осталось каких то пять месяцев и будет два года как. - Как, мы узнали о том, что кто то, назовем его мягко "гражданин N", используя у него имеющуюся власть и положение, амнистировал 120 тысяч таджикских гастарбайтеров.

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Комментарии
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Татьяна Курочкина
Да НЕТ ‼️‼️‼️Не бред......🤷 Оглянитесь вокруг ...‼️‼️‼️В новостях (то ли по недоумию,то ли показушно&quot;лепят правду-матку&quot;) показывают как хапуги типа чп.захватывают и водозаборные реки,и прибрежные водоохранные зоны,и нахрапом выкидывают престарелых москвичей из их квартир....‼️‼️‼️А ЧТО чинуши......⁉️А В ОТВЕТ  —   ТИШИНА......‼️‼️‼️‼️‼️
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7 час.
Юрий Турцев
Для гастарбайтеров Российской Федерации надо строить спец лагеря охраняемые и возить на автобусах за счет работодателя от барака до работы и обратно . контракт не должен превышать 6 месяцев.  внести предложение в Госдуму.
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7 час.
ЗЖ
Зоя Жук
Депутат моо бы просто дать поручение своим помощникам найти нормативный акт о таком решении, если оно было. Или сделать депутатские запросы в соответствующие органы власти. По закону ему обязаны ответить в месячный срок. Какая то темная история. Политические игры?
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6 час.

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