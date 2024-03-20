Обвинение не обустроили

Как стало известно “Ъ”, Второй Западный окружной военный суд не стал рассматривать уголовное дело в отношении трех фигурантов, в разное время руководивших ООО «М-Строй», учрежденным дочерней организацией Минобороны — АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ), и обвиняемых в хищениях при возведении секретных подземных сооружений для военного ведомства.