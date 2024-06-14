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  • Анастасия Гончарова
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Мелони пришлось возвращать потерявшегося Байдена во время встречи G7 - NYP

Мелони пришлось возвращать потерявшегося Байдена во время встречи G7 - NYP

Американский лидер Джо Байден регулярно оказывается в очень странных и смешных ситуациях. Несмотря на почтенный возраст и явную необходимость вплотную заняться своим здоровьем, политик остается на посту руководителя крупнейшей страны.

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Комментарии
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Анастасия Гончарова
совсем дряхлый бидон мировое посмешище ...,а очки напялил видимо чтобы вздремнуть, то он в штанишки наложит на мероприятии , то с призраками здоровкается ,а то и вообще валяется как собака на погоду где попало !😀😂😂😂
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