Мелони пришлось возвращать потерявшегося Байдена во время встречи G7 - NYP

Анастасия Гончарова

совсем дряхлый бидон мировое посмешище ...,а очки напялил видимо чтобы вздремнуть, то он в штанишки наложит на мероприятии , то с призраками здоровкается ,а то и вообще валяется как собака на погоду где попало !😀😂😂😂