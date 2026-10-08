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ГТРК Татарстан

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В Татарстане проходят масштабные учения по гражданской обороне

В Татарстане с 7 по 9 октября проходят масштабные учения по гражданской обороне. Они направлены на проверку готовности органов управления, сил гражданской обороны и систем оповещения к чрезвычайным ситуациям, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

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