Президент России Владимир Путин принимает участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума© РИА Новости / Иван Секретарев 24,9 тыс прочтений Вчера Президенту США Дональду Трампу не следует слушать советы спецпосланника по Украине Кита Келлога о России, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
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