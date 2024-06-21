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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Торри Крэйг откажется от последнего года в «Чикаго» и выйдет на рынок свободных агентов

33-летний форвард «Буллз» планирует отказаться от опции по контракту на 2,8 миллиона долларов и выйти на рынок свободных агентов.

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