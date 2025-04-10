НИЦ "Курчатовский институт" и Роскосмос подписали соглашение о сотрудничестве

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем, ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Президент Национального исследовательского центра (НИЦ) "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук и генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве при реализации ядерной космической программы.
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