Rocket Lab переоборудовала бывшую штаб-квартиру Virgin Orbit в центр разработки двигателей

4 октября состоялась церемония открытия центра разработки двигателей Rocket Lab. В здании площадью 13 400 квадратных метров будут производить двигатели Rutherford, используемые на ракете Electron, а также более крупные двигатели Archimedes для ракеты Neutron.
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