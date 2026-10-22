«Сбер» проведет День инвестора 12 ноября 2026 года, в ходе которого банк представит итоги действующей трехлетней стратегии и представит новую стратегию, рассчитанную на 2027-2029 годы.
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