Военное обозрение

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Киевская администрация: В ночь на 16 мая имела место наиболее массированная за все последние месяцы атака Киева

Киевская администрация: В ночь на 16 мая имела место наиболее массированная за все последние месяцы атака Киева

Поражение военного объекта в Киеве В ночь на 16 мая были нанесена очередная серия ударов по объектам противника на сопредельной территории.

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