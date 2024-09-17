Лечение с применением блокаторов эстрогена не повышает риск развития ишемической болезни сердца у пациенток с раком молочной железы

Недавно проведённые исследования показали, что длительное подавление эстрогена с помощью ингибиторов ароматазы у женщин с раком молочной железы в период постменопаузы безопасно и не увеличивает риск кальцификации коронарных артерий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии