ППК и регионы выводят пассажиров в кэш. Санкциям назло: в России могут частично отказаться от оплаты железнодорожных билетов по безналу

Более чем странное в эпоху ковида, когда бесконтактная оплата повсеместно вводится везде, где только можно и нельзя, решение было принято в Татарстане и Удмуртии, где теперь оплатить билет в пригородных поездах удастся только наличными средствами.
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