Глава МЭА Бирол: Китай сыграет ключевую роль в снижении мирового спроса на нефть

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол выступил с заявлением о том, что претерпевающая изменения структура экономики Китая может служить одной из важнейших движущих сил, которые лежат в основе уверенности организации в том, что спрос на ископаемое топливо вырастет до пикового уровня уже к 2030 году.