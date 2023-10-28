Глава МЭА Бирол: Китай сыграет ключевую роль в снижении мирового спроса на нефть

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол выступил с заявлением о том, что претерпевающая изменения структура экономики Китая может служить одной из важнейших движущих сил, которые лежат в основе уверенности организации в том, что спрос на ископаемое топливо вырастет до пикового уровня уже к 2030 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии