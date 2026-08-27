Театр абсурда
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Театр абсурда

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Сказ о том, как Путин национализацию проводил

Сказ о том, как Путин национализацию проводил

Громыхает над просторами: Владимир Путин подписал Указ «О мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры» и теперь наших кротких буржуинов начнут лушить почище кедровых шишек из Сказа о царе Салтане.

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Комментарии
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Наиль Бакиров
Нефтянку приберут к рукам (отберут у &quot;плохих&quot; олигархов и отдадут &quot;хорошим&quot; олигархам) , а с энергетикой , медициной , торговлей , ЖКХ и проч. , когда начнут разбираться ? Народ устал от &quot;ЕР&quot; !!!
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1 м.
Сергей Алексеев
Любая помощь государства, кроме законодательной, должна осуществляться в обмен на пакет акций предприятий, чаще приходится помогать, быстрее потеряют актив.
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4 н.