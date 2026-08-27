Громыхает над просторами: Владимир Путин подписал Указ «О мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры» и теперь наших кротких буржуинов начнут лушить почище кедровых шишек из Сказа о царе Салтане.
Сказ о том, как Путин национализацию проводил
Комментарии
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Наиль Бакиров
Нефтянку приберут к рукам (отберут у "плохих" олигархов и отдадут "хорошим" олигархам) , а с энергетикой , медициной , торговлей , ЖКХ и проч. , когда начнут разбираться ? Народ устал от "ЕР" !!!
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1 м.
Сергей Алексеев
Любая помощь государства, кроме законодательной, должна осуществляться в обмен на пакет акций предприятий, чаще приходится помогать, быстрее потеряют актив.
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4 н.
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