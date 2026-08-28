Минниханов поручил провести мероприятия ко Дню Татарстана на высоком уровне

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал организаторов и глав городов и районов республики провести праздничные мероприятия ко Дню Республики на высоком уровне.
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