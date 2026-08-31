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Шалимов о «Локомотиве»: «Галактионову тяжеловато, но интересно. Начинаешь с 3-го места, а через 2 недели уже надо бороться за выживание»

Российский тренер Игорь Шалимов считает, что  Михаилу Галактионову  будет тяжело работать в « Локомотиве » после ухода ключевых футболистов в летнее трансферное окно.

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