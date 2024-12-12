Австралийские власти оштрафовали криптокомпанию Bit Trade на $5 млн

Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) оштрафовала компанию Bit Trade, представляющую криптобиржу Kraken в Австралии, на 8 млн австралийских долларов (около $5,2 млн) за несоблюдение законов о маржинальной торговле.
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