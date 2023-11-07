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Закон, порядок, государство

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Новый отряд юнармейцев принес клятву в Уссурийске

Новый отряд юнармейцев принес клятву в Уссурийске

Школьники Хорольского муниципального округа присягнули на верность юнармейскому братству. Торжественная церемония прошла на территории отряда специального назначения "Лидер" ГУФСИН России по Приморскому краю в Уссурийске.

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