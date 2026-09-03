❗️⚡️Соединенные Штаты оказывают беспрецедентное давление на Канаду, пытаясь принудить Оттаву отказаться от приобретения шведских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) Saab GlobalEye в пользу американского Boeing E-7A Wedgetail.
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