Запланированное фиаско. Как Голобородько окончательно победил Зеленского

«Сегодня мы увидели Голобородько в жизни. Но ничем хорошим это для него не закончится. И для нас, может быть, тоже», — пишет пораженный (как и многие) искрометным общением Зеленского и Трампа в Овальном кабинете, одесский журналист Максим Войтенко.
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