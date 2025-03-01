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Запланированное фиаско. Как Голобородько окончательно победил Зеленского

Запланированное фиаско. Как Голобородько окончательно победил Зеленского

«Сегодня мы увидели Голобородько в жизни. Но ничем хорошим это для него не закончится. И для нас, может быть, тоже», — пишет пораженный (как и многие) искрометным общением Зеленского и Трампа в Овальном кабинете, одесский журналист Максим Войтенко.

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