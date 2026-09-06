Умер за пять дней до дня рождения: что известно о кончине актера Павла Меленчука

31 августа из жизни ушел актер Павел Меленчук, на счету которого десятки ролей в кино и сериалах. 5 сентября артисту исполнилось бы 32 года…31 августа из жизни ушел актер Павел Меленчук, на счету которого десятки ролей в кино и сериалах.