Медведев напомнил Зеленскому об угрозах параду Победы после приезда лидеров ЕС

Российская армия, в отличие от Вооруженных сил Украины, не занимается терроризмом. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, комментируя приезд в Киев лидеров европейских стран после угроз украинского лидера Владимира Зеленского в адрес парада Победы в Москве.