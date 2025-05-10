Медведев напомнил Зеленскому об угрозах параду Победы после приезда лидеров ЕС

Российская армия, в отличие от Вооруженных сил Украины, не занимается терроризмом. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, комментируя приезд в Киев лидеров европейских стран после угроз украинского лидера Владимира Зеленского в адрес парада Победы в Москве.
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