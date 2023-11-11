Глава дипломатии Евросоюза Боррель: помощь США Украине, вероятно, сократится

Помощь Соединенных Штатов киевской стороне, вероятно, сократится. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил верховный представитель Европейского союза по иностранных делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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